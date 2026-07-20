Artvin’de eski eş dehşeti! O ev aynı gün içinde 2 kez yandı: Meğer önce odayı ateşe verip…

EKİPLER İKİNCİ KEZ AYNI EV İÇİN GELDİ
Kısa süre sonra aynı evden yeniden duman yükselmesi üzerine ekipler ikinci kez müdahale etti. İtfaiyenin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma başlatan Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınların kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.
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İFADESİNDE KUNDAKLAMAYI İTİRAF ETTİ
Polis tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde yangınları kendisinin çıkardığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.