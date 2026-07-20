Artvin’de eski eş dehşeti! O ev aynı gün içinde 2 kez yandı: Meğer önce odayı ateşe verip…

ESKİ EŞ EVİ ATEŞE VERDİ



Yapılan incelemede, yaklaşık 15 gündür evde bulunmayan kadının eski eşi M.Ç.'nin önce evi ateşe verdiği, ilk yangının söndürülmesinin ardından tekrar eve girerek bu kez farklı bir odayı da kasten yaktığı belirlendi.