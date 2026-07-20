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Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:01 Son Güncelleme: 20.07.2026 13:14

Artvin’de eski eş dehşeti! O ev aynı gün içinde 2 kez yandı: Meğer önce odayı ateşe verip…

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Aynı evde aynı gün içerisinde iki kere yangın çıktı. Kundaklama itirafı gelirken olayla ilgili eski eş gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Artvin’de eski eş dehşeti! O ev aynı gün içinde 2 kez yandı: Meğer önce odayı ateşe verip…
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Edinilen bilgiye göre, 16 Temmuz'da Sundura Mahallesi'nde Muhammet Topal'a ait evde çıkan yangın, Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

EKİPLER İKİNCİ KEZ AYNI EV İÇİN GELDİ

Kısa süre sonra aynı evden yeniden duman yükselmesi üzerine ekipler ikinci kez müdahale etti. İtfaiyenin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma başlatan Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınların kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Artvin'de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video

ESKİ EŞ EVİ ATEŞE VERDİ

Yapılan incelemede, yaklaşık 15 gündür evde bulunmayan kadının eski eşi M.Ç.'nin önce evi ateşe verdiği, ilk yangının söndürülmesinin ardından tekrar eve girerek bu kez farklı bir odayı da kasten yaktığı belirlendi.

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İFADESİNDE KUNDAKLAMAYI İTİRAF ETTİ

Polis tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde yangınları kendisinin çıkardığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARTVİN #HOPA #YANGIN

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Artvin’de eski eş dehşeti! O ev aynı gün içinde 2 kez yandı: Meğer önce odayı ateşe verip…
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