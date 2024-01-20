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Giriş Tarihi: 20.1.2024 04:20

Artvin’de kahreden kaza: Karne günü annesiyle birlikte hayatını kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e (12) çarptı. Anne ve oğlu kaza yerinde yaşamını yitirirken, çay bahçesine devrilen kamyonetteki sürücü yaralandı. Kazada ölen 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım'ın bugün okulunda karne heyecanı yaşadığı ortaya çıktı

İHA
Artvin’de kahreden kaza: Karne günü annesiyle birlikte hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Musazade Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında yürüyen Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarptı. Kamyonet çay bahçesine devrilirken, kaza sonrası bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde anne Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün de yaralandığı tespit edildi. Yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Anne ve oğlunu hayattan koparan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan Ömer Nazım Külünk'ün bugün karne heyecanı yaşadığı öğrenildi. İlçeyi yasa boğan kaza sonrası Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, genç yaşta hayatını kaybeden Ömer Külünk için taziye mesajı yayınladı.

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Artvin’de kahreden kaza: Karne günü annesiyle birlikte hayatını kaybetti
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