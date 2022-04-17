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Giriş Tarihi: 17.4.2022 15:06

Asansöre sıkışan işçi hayatını kaybetti

DHA
Asansöre sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bahçelievler'deki bir AVM'de teknik servis ekibinin bakım yaptığı sırada iddialara göre asansör birden hareket etti. 2 çalışan kendini dışarı atarak kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansörde sıkışarak hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de saat 10.30 sıralarında 3 kişiden oluşan teknik servis ekibi asansör bakımı yapmaya başladı.

Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle asansör birden hareket etti. Bu sırada işçilerden ikisi kendini dışarı atarak kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansör kapısıyla duvar arasında sıkıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Karagöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Kendilerini dışarı atarak kurtulduklarını söyleyen 2 çalışan, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Asansöre sıkışan işçi hayatını kaybetti
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