ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu sergisi İzmir’de

50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan ASELSAN, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı için kritik teknolojileri geliştirirken, bu topraklar için değer üretmeyi sürdürüyor.

SANAT VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

ASELSAN, İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Sergisi ile sanat ve teknolojiyi buluşturdu.

ATIKLARDAN ÜRETİLDİ

ASELSAN; metal, elektronik ve plastik bileşenleri, oyun değiştirici teknolojilerin isimlerinden hareketle yeni bir forma kavuşturdu. Uluslararası sanatçıların özgün yorumlarıyla şekillenen eserler, yalnızca malzemeyi değil düşünceyi, üretim anlayışını ve sorumluluğu da dönüştürdü.

ALSANCAK KÜLTÜR SANAT FABRİKASI'NDA SERGİLENECEK

Tamamen atıklardan sanat eserine dönüşen Timsah, Ejderha, Puhu, Aslan, Kangal, Kartal, Bukalemun ve Kurt heykellerinden oluşan eserlerin Alsancak'taki İzmir Kültür Sanat Fabrikasında montajı tamamladı. Gezenlerin büyük beğenisini kazanan heykellerden oluşan eserler Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 25 Ekim -2 Kasım tarihlerinde İzmirlilerle buluşacak. Meraklıları kültür sanat fabrikasında bu eserlerden oluşan sergiye gezebilecek.