Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman,saat kaçta başlayacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2.görüşmesinde!

Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:36

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşçi ve işveren temsilcileri ile hükûmet yetkililerinin katılım sağlayacağı kritik buluşmada, dikkatler belirlenecek rakama çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Bu açıklamanın ardından kamuoyunda, “Asgari ücretin 2. toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak?” soruları öne çıktı. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanın dikkati, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrilmiş durumda. Asgari ücret artışına ilişkin son gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, 2026 yılı için belirlenecek yeni ücret kapsamında taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.Bu süreçte en çok merak edilen başlıklar ise, "Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" oluyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrette ikinci görüşme öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

28.933 TL RAKAMI GÜNDEMDE

Peki asgari ücret yıl sonunda hangi seviyeye ulaşabilir? Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesini beklediğini açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 civarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak kaydedildi. Bu oran esas alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde, mevcut ücretin yaklaşık 28 bin 933 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN ZAM ORANI

2026 yılı asgari ücret zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. AK Parti kulislerinde asgari ücretin yüzde 30 zam yapılarak, 6 bin 631 TL'lik artışla 28 bin 735 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor.

MASADAKİ DİĞER ZAM ORANLARI

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

