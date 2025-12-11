Asgari ücret zammı: 2026 Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanıyor. Yapılan toplantılar sonucunda milyonları etkileyecek olan maaş zammı belli oluyor. Peki, 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, toplantı takvimi...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanıyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor fakat bu yıl işçi tarafının masada olup olmayacağı hala kesinleşmiş değil.

2026 asgari ücret zammı için ilk toplantı 12 Aralık 2025 Cuma günü yapılacak. Toplantının öğle saatleri itibarıyla başlaması bekleniyor.