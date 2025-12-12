Asgari Ücret toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Yılın en önemli gündem maddesi olan 2026 asgari ücret görüşmeleri için beklenen gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanarak, yeni yılda geçerli olacak ücreti belirleme yolundaki ilk adımı atacak. Tarafların beklentileri, enflasyon tahminleri ve temel ekonomik göstergeler, bu ilk toplantıda masaya yatırılacak.
2026 asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, takvime uygun olarak bugün toplanıyor.
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) öğle saatlerinde ilk kez bir araya gelerek izlenecek yol haritasını belirleyecek. Bu ilk toplantıda, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, kendi beklentilerini ve mevcut ekonomik verileri paylaşacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıda rakam müzakere etmeden önce beklentilerini paylaşacak ve ekonomik verileri değerlendirecek. Rakamın bu toplantıda konuşulması beklenmiyor.
Asgari ücret, güncel durumda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri ve işçi ve işveren beklentileri değerlendirildiğinde 2026 asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılacağı durumlarda olası senaryolar şöyle:
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.