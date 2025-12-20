ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 | 3. randevu öncesi zam beklentisi yükseldi! İşte asgari ücret için en net rakam

Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Özel sektörde çalışan 8,8 milyon işçiyi doğrudan etkileyen 2026 asgari ücret zammı için ikinci toplantı bu hafta tamamlandı. İşçi tarafı yine masaya oturmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti.

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işverene yaptığı çağrı sonrası beklentiler yükseldi. Gözler net rakam için üçüncü ve daha sonra yapılması beklenen 4. toplantıya çevrildi.

Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından rakam çıkacak mı? Kulislerde hangi zam oranları dile getiriliyor. İşte 2026 asgari ücret zammı sürecine dair tüm ayrıntılar...