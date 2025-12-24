ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026! Yeni asgari ücret ne kadar oldu? İşte milyonlar için net brüt yeni rakam

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren zam maratonu sona erdi. İşçi temsilcisinin yer almadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısında asgari ücrete yapılacak zammı belirledi. Yeni asgari ücretin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olması kararlaştırıldı.
İşte milyonları ilgilendiren sürece ilişkin tüm ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 3. VE SON KEZ TOPLANDI
İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyona, ilk iki toplantıda olduğu gibi işçi temsilcileri katılmadı. Toplantıda hükümet ve işveren temsilcileri yer aldı. Komisyonda doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak toplumun geniş bir kesimini etkileyen asgari ücret zammı için altyapı verileri ele alındı.
BAKAN IŞIKHAN YENİ ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI
Asgari ücrete yapılacak zam oranını komisyon toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı. Farklı zam senaryolarının gündemde olduğu asgari ücret için yüzde 27 zam yapılması kararlaştırıldı.
Bakan Işıkhan, "Yeni asgari ücreti tespit ettik. Her iki taraf arasındaki görüşmelerimi yaparak onları karar alma sürecine dahil ettik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek rakamı belirlemek hayati bir öneme sahip. Komisyon çalışmalarımıza katkı veren tüm sendika ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik." dedi.
YENİ ASGARİ ÜCRET NET BRÜT NE KADAR OLDU?
Bakan Işıkhan, "Komisyon çalışmaları neticesinde 2026 yılı asgari ücret miktarı yüzde 27 artışla net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteği'nde iyileştirme yapıyoruz." ifadeleriyle yeni asgari ücreti kamuoyuna duyurdu.
Yeni asgari ücret böylelikle yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti toplamda 38 bin 892 TL 83 kuruşa yükselirken, hükümetin işverene Asgari Ücret Desteği ise 2026 yılı itibarıyla 1.270 TL'ye yükseldi.
ESAS OLAN ERİYİP GİTMEMESİ
Popülist yaklaşımda olmadıklarını ve muhalefetin popülist yaklaşımlarını da ciddiye almadıklarını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:
"Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil; ancak yan yana durduğumuzda, birlikte olduğumuzda yol alabiliriz. Bu ülke büyük depremler, dünya çapında pandemi, küresel krizler yaşadı. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen bugün her alanda büyük oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi sağlamlaştıkça bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir. Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan olan marketlerde, çarşılarda, pazarlarda eriyip gitmemesidir. Asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi makul etmeyecek en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati öneme sahiptir."
DENGEYİ GÖZETTİK
Işıkhan, zammı belirlerken dengeyi gözettiklerini dile getirirken, "Bu anlayışla, asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en doğru ve en makul, ortak noktada fikir birliğine varmak, sadece mali kazanımlar için değil, aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Burada temel hedefimiz işçilerimizi de işverenlerimizi de memnun edecek, bir denge seviyesinin tespit edilmesidir. Bu sebeple bu kararın dengeyi gözetecek nitelikte olması için yoğun çaba harcadığımızı özellikle vurgulamak isterim" değerlendirmesini yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği yeni asgari ücrete ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
MASADA YER ALMAYAN TÜRK-İŞ'TEN İLK İTİRAZ
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "Açıklanan rakam 28 bin lira. Bu rakam taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor, kabul edeceğimiz bir rakam değil" değerlendirmesinde bulundu.