ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026! Yeni asgari ücret ne kadar oldu? İşte milyonlar için net brüt yeni rakam

ESAS OLAN ERİYİP GİTMEMESİ

Popülist yaklaşımda olmadıklarını ve muhalefetin popülist yaklaşımlarını da ciddiye almadıklarını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:

"Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil; ancak yan yana durduğumuzda, birlikte olduğumuzda yol alabiliriz. Bu ülke büyük depremler, dünya çapında pandemi, küresel krizler yaşadı. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen bugün her alanda büyük oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi sağlamlaştıkça bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir. Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan olan marketlerde, çarşılarda, pazarlarda eriyip gitmemesidir. Asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi makul etmeyecek en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati öneme sahiptir."