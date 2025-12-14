ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI! 2026 yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücret artışına ilişkin süreç devam ederken, vatandaşların gözü yeni yılda geçerli olacak tutara çevrilmiş durumda. Ekonomideki son gelişmeler, fiyat artışları ve resmi veriler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler yakından izleniyor.Bu aşamada farklı senaryolar gündeme gelirken, asgari ücretin hangi seviyeye çıkacağı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.İşte asgari ücret gelişmeleri....
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni dönem çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. İşçi kesiminin toplantıya katılmadığı bu ilk buluşmada, herhangi bir zam oranı ele alınmadı; ücret artışına temel oluşturacak istatistiki veriler masaya yatırıldı.
Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir ön değerlendirme görüşmesi gerçekleştirdi. Sürecin, ilerleyen toplantılarda daha somut başlıklarla devam etmesi bekleniyor.
Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.