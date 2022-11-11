Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile belirlenecek olan asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm emekçilerin enflasyon karşısında korunacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası milyonlarca işçi ve işveren, yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Ocak asgari ücret zammı son dakika haberleri ve tüm detaylar…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yeni asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Asgari ücret için milyonların merakla beklediği açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşan Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için Aralık ayını işaret etti.
TÜM EMEKÇİLER ENFLASYON KARŞISINDA KORUNACAK!
Bakan Bilgin'den gelen son dakika asgari ücret açıklaması şöyle:
Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.
ARALIK AYINDA TOPLANACAK!
Bakan Bilgin, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, ocak zammının netleşeceği tarihi şöyle duyurdu:
"Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız."
EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.
Başkan Erdoğan, konuyla ilgili son olarak "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN BİLGİN ENFLASYON VURGUSU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti.
Asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyleyen Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.
"TELAFİ SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ!"
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele ve refah seviyesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:
Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık.
TEMMUZ ZAMMI ASGARİ ÜCRETİ 5 BİN 500 TL'YE YÜKSELTTİ!
Asgari ücret Temmuz zammı sonrası brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500 TL'ye yükseldi Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında yeniden toplanacak.
ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 3 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.
Şimdiye kadar açıklanan oranlarla yüzde 7,05 oranı ortaya çıktı. 6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.