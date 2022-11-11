Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile belirlenecek olan asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm emekçilerin enflasyon karşısında korunacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası milyonlarca işçi ve işveren, yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Ocak asgari ücret zammı son dakika haberleri ve tüm detaylar…