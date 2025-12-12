Haberler Yaşam Haberleri ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Asgari ücret için 6 bin 631 TL rakamı! Kulislerdeki en güçlü zam formülü
Giriş Tarihi: 12.12.2025 07:00 Son Güncelleme: 12.12.2025 07:07

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Asgari ücret için 6 bin 631 TL rakamı! Kulislerdeki en güçlü zam formülü

Son dakika haberi... Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için maraton başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Kulislerde zam oranının yüzde 30 olacağı konuşulurken masadaki zam miktarı da ortaya çıktı. İşte yeni asgari ücret için masadaki zam formülleri...

Türkiye'nin gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca çevrildi. Doğrudan 8.8 milyon çalışan başta olmak üzere, özel sektörde çalışan milyonlarca işçinin yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin alacağı zam kararı sonucunda belli olacak.

Komisyon ilk toplantısını ise bugün yapacak. Kritik toplantı öncesinde masadaki zam formülleri merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte ayrıntılar...

ERDOĞAN'DAN İŞVERENE ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve TİSK üyelerinin yer aldığı programda işverene elinizi taşın altına koyun çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan; "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." dedi.

IŞIKHAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ SOSYAL BİRLİKTELİK MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde "Hedeflerimize işçilerle, işverenlerle birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz" dedi.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA İLK TOPLANTI BUGÜN

Her yıl Aralık ayının başında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl işçi kanadının komisyon yapısına ilişkin itirazları nedeniyle bir araya gelemedi. Komisyon ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak. Pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İŞÇİ TARAFI MASADA OLACAK MI?

İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla toplanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a 5 hükümet temsilcisinin 1'e düşürülerek üye yapısının '5+5+1' formülüne göre dizayn edilebileceğini iletmişti. Türk-İş ise bugüne kadar hükümet kanadından bu formüle ilişkin resmi bir adım atılmadığını gerekçe göstererek komisyon toplantısına katılmamayı planlıyor.

İLK TOPLANTIDA RAKAM ÇIKACAK MI?

Komisyonun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor.

KULİSLEDE KONUŞULAN SENARYOLAR

2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Ancak AK Parti kulislerinde zam oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşebileceği, 6 bin 631 TL'lik zamla asgari ücretin 28 bin 735 TL olabileceği konuşuluyor.

Yetkililer, artık çalışma hayatında yoğunlukla asgari ücretin üzerinde bir maaş verildiğine dikkat çekerek, işverenlerin de böyle bir orana karşı çıkmayabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

3 AYRI SEÇENEK VAR
Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılsonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak. Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.

