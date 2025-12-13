ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Asgari ücrette kapalı zarf detayı! İşte masadaki en net zam oranı

ERDOĞAN'DAN İŞVERENE ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve TİSK üyelerinin yer aldığı programda işverene elinizi taşın altına koyun çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan; "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başlamadan önce, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Daha sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

"İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir. Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."