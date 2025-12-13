ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Asgari ücrette kapalı zarf detayı! İşte masadaki en net zam oranı

Özel sektörde çalışan doğrudan 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı.
Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında ilk toplantısını yaptı. İşçi tarafının yer almadığı toplantının ardından ikinci toplantı tarihi açıklandı.
Kapalı zarfın damga vurduğu toplantının ardından masadaki ilk rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. İşte ayrıntılar...
ERDOĞAN'DAN İŞVERENE ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN ÇAĞRISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve TİSK üyelerinin yer aldığı programda işverene elinizi taşın altına koyun çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan; "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." dedi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başlamadan önce, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz" dedi.
Daha sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:
"İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir. Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
İLK TOPLANTIDA KAPALI ZARF DETAYI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.
İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Bakan Işıkhan'a bir mektup vererek toplantıya katılmayacağını bildirdi.
İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Komisyonu'nun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamı müzakere edilmedi. Hükümet ve işveren temsilcileri beklentiler ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistikleri paylaştı.
1 saat 20 dakika süren ilk toplantısının ardınan ikinci görüşme için tarih açıklandı. Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Perşembe gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
KULİSLERDE KONUŞULAN ZAM ORANI
2026 yılı asgari ücret zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. AK Parti kulislerinde asgari ücretin yüzde 30 zam yapılarak, 6 bin 631 TL'lik artışla 28 bin 735 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor.
MASADAKİ ZAM ORANLARI
Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.
Dün de TCMB tarafından 65 kişiyle yapılan Piyasa Katılımcıları Aralık Anketi sonuçlandı. Bu ankette enflasyon beklentileri bir kez daha azalarak yüzde 32.20'den 31,17'ye geriledi.
Bu zam oranı baz alındığında asgari ücret 28.995 TL olacak.
KAPALI ZARFTAKİ ZAM DETAYI
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın bakan Işıkhan'a sunduğu kapalı zarftaki mektupta "Geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38'lik enflasyon kaybının telafi edilmesi gerekir" dediği öğrenildi. Buna göre asgari ücretin yüzde 34,38'lik artışla 9 bin.810 TL yükselerek 31 bin 914 TL olması bekleniyor.