ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Yüzde 14’lük ek zam masada! İşte kulislerde konuşulan rakam

RAKAM İÇİN GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA

Asgari ücret zammı için gözler komisyonun üçüncü toplantısına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un üçüncü randevusu için henüz bir takvim açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantı ve Bakan Işıkhan'ın işçi sendikalarıyla gerçekleştirdiği temasların altı çizilerek "Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının haftaya gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına ilişkin bir rakamın çıkması güçlü bir olasılık olarak dile getiriliyor.