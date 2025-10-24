Asıldıkları kapı üzerlerine düştü

İstanbul Eyüpsultan'da dün saat 14.00 sularında bir ilkokulda öğrencilerin asıldığı kapı, çocukların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1'i ağır olmak üzere 4 öğrencinin yaralandığını tespit etti. Çocuklar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çocukların üstüne düşen kapı olaydan sonra onarılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Okula kardeşini almak üzere gelen ve bu esnada kapının çocukların üzerine devrildiğini gören Muhammed Uçar, "3 tane çocuk, güvenlik kapıyı açarken kapıya asılıyordu. Beraber çekerken kapı üç çocuğun üstüne düştü" dedi. Ümran Akyıldız isimli bir vatandaş ise, "Ben burada satış yapıyordum. Sesi duyduk. Ambulanslar ve polis geldi. Sonrasında okuldan çıkan bayanlara sorduk. Giriş kapısı düşmüş. Olay nasıl oldu görmedim. Kalabalıktı. 3 çocuk zarar görmüş. Sağlık durumu birinin ağır olduğunu duyduk" şeklinde konuştu.