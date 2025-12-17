Aşırı hız can yaktı! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sürücü 50 km hız sınırı olan yerde aşırı hız yaparak, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sürücü yakalandı.

2024'TE 3 BİN 657 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i "Hız" kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti.

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNİN AMACI

Yeni Trafik Kanunu Teklifinin amaçlarına değinen İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu Teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak" ifadelerini kullandı.

"CAYDIRICILIK TRAFİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNİN TEMEL YAPI TAŞIDIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.