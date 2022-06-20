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Giriş Tarihi: 20.6.2022 18:52 Son Güncelleme: 20.6.2022 19:14

Aşırı yağış sonrası göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Aşırı yağış sonrası göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı

Kütahya’da yol çalışması yapılan bölgede kuvvetli yağışla yumuşayan zeminde göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Bahçeli Evler Mahallesi'nde yapımı devam eden yoldaki kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçiler için itfaiye ekipleri hemen kurtarma çalışması başlattı.

Toprak altında kalan işçilerden birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 işçi yoğun uğraşlar sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayda ölen işçinin cenazesi de savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı yetkililerden bilgi aldı.

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Aşırı yağış sonrası göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı
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