Asırlık can yoldaşlarını ölüm ayırdı

Sivas'ın merkeze bağlı Kartalca köyünde yaşan 7 çocuk annesi 20 torun sahibi Aniş Damılı, 32 yıl önce eşini kaybetti. Dört çocuğu 15 torunu olan Emine Böke'de çocukluk arkadaşı Aniş nine ile aynı kaderi yaşadı. Eşlerini uzun yıllar önce kaybeden ve yalnız yaşan çocukluk arkadaşları birbirlerinin en büyük yardımcısı oldu.

"HEM AHİRETLİĞİM HEM CAN YOLDAŞIM"

Köyün en yaşlıları olan Aniş ve Emine ninenin dostlukları ise köylülere örnek oldu. Sabahın erken saatlerinde birbirlerini ziyarete gelen Aniş ve Emine nine, akşam saatlerine kadar birlikte oturup birbirlerinin kişisel bakımlarına yardım edip öğle ve akşam yemeklerini de birlikte yiyorlardı. Aniş Damılı, 2023 yılında SABAH'a verdiği röportajında "Ben kocamı 30 yıl önce kaybettim. Çocuklarım yuvalarını kurup gittiler. Ben de köyümde kocamdan kalan evde hayatımı sürdürüyorum. Komşum olan Emine ile günlerimiz birlikte geçiyor. O benim hem ahriretliğim hem de can yoldaşım. Bir gün o bana diğer gün ben ona giderim. Birbirimize akşama kadar sohbet eder eskileri yad ederiz. Birlikte yemek yapıp yeriz bizim dostluğumuz mezara kadar sürecek" diye konuşmuştu.

ASIRLIK DOSTLARI ÖLÜM AYIRDI

Yaklaşık 1 asırlık dostlukları bulunan Aniş ve Emine ninenin tüm köye örnek olan can yoldaşlıkları, Emine Böke'nin yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesiyle sona erdi. Aniş ve Emine ninenin 7'den 77'ye köydeki herkes için örnek alınacak bir dostluklarının olduğunu belirten Kartalca Köyü Muhtarı Hüseyin Şeker; "Onların uzun yıllar süren dostluklarına ve can yoldaşlıklarına tüm köylülerimiz şahitti. Bugüne kadar bir kez dahi tartıştıklarını görmedik. Birbirlerinin ihtiyaçlarını giderir, günlerini birlikte geçirirlerdi. Her ikisi çok zor duyar. Bizler konuştuğumuzda bağırarak onlara sesimizi duyurabilirdik. Ancak ne ilginçtir ki ikisi birbirleriyle çok rahat konuşabiliyorlardı. Onlar dostlukları ve can yoldaşlıkları ile her zaman bizlere örnek oldular. Bu asırlık dostlar maalesef Emine ninenin hayatını kaybetmesiyle ayrıldı. Aniş nine Emine ninenin hayatını kaybetmesine çok üzüldü. Köylüler olarak onu yalnız bırakmayıp sık sık ziyaretine gidiyoruz. Allah herkese dünyada böyle kadim dostluklar nasip etsin" diye konuştu.