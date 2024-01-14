Asırlık eğitim meleğine veda

Hayriye Duruk, 1925'te Antalya'nın Akseki ilçesinde Hacı Mehmet Makineci ve Zehra Makineci'nin 8 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 1946 yılında, TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi iş insanı Ömer Duruk ile evlendi. 3 erkek çocuk annesi oldu. Çocukluk yıllarında okula gidemedi. İlkokulu ancak evlendikten sonra bitirdi. Kendisine eğitim imkânının zamanında verilmemesi onu yıllarca üzdü. Bu nedenle en büyük hayali kız çocuklarının eğitim-öğretim alacağı bir okul yaptırmak oldu.

Eşinin vefatından sonra da eğitim-öğretim kurumlarına ve camilere yardım eden ve gelirlerinin bu tür hayır işlerinde kullanılmasını isteyen Hayriye Duruk, "Ben okuyamadım kızlar okusun" dedi ve bir okul yaptırma kararı aldı. Yaşamı boyunca "Eğitime yüzde 100 destek" misyonunu kendine rehber edindi. Ailesi tarafından okutulmadığı için okuma yazmayı 3 sınıfa giden oğlu Doktor Mehmet Çetin Duruk'tan öğrenen hayırsever Hayriye Duruk, sadece kız çocuklarının okuduğu Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kurdu.







2015 yılında eğitime başlayan okulda özellikle bölgede yaşayan kız çocuklarının eğitimine devam etmesinin yanında, onların iyi bir meslek eğitimi alarak toplumsal yaşamda yer almalarını, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını ve bu sayede topluma yararlı bireyler haline gelmelerini sağlamaya çalıştı. Lise, 2019 yılında MEB ile İSO arasında imzalanan Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında proje okulu oldu. Okulda Yiyecek İçecek Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Grafik ve Fotoğraf alanlarında eğitim verildi. Sadece kız öğrencilerin öğrenim gördüğü okul üreten okullar kapsamında kendi tescilli markası Athyra Sisters etiketiyle üretim faaliyetleri gerçekleştirdi.





CENAZESİ KOCASININ YAPTIRDIĞI CAMİDEN KALDIRILDI



Geçtiğimiz gün 100 yaşında vefat eden Hayriye Duruk için Bakırköy'de eşinin ismini taşıyan Ataköy Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir asırlık hayatına hayır ve hasanetlerini sığdıran Hayriye Duruk'un cenazesine okuldan mezun olan ve iş hayatına katılan öğrenciler ve sevenleri katıldı. Taziyeleri oğulları Dr. Mehmet Çetin Duruk, Ali Metin Duruk, Mahmut Atom Duruk, torunları Ömer, Onur, Eğe ve Uğur Duruk ve aile yakınları kabul etti. Cenaze törenine katılan Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli, Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şinasi Kılınç ve iş insanları ile Akseki'den gelen hemşehrileri katıldı. Hayriye Duruk'un naaşı cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi. Antalya Akseki Kaymakamlığı, İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlığı ve AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı taziye mesajı yayımladı.







"ANNEME OKUMA YAZMAYI ÖĞRETTİM ODA KIZLAR OKUSUN DİYE OKUL



YAPTIRDI"SABAH'a konuşan Dr. Mehmet Çetin Duruk, annesinin kendisinin okutulmaması nedeniyle babası hayırsever iş insanı Ömer Duruk ile evlenmesinden ve çocuk sahibi olmasından dolayı hep okuma arzusu içinde olduğunu, kendisi ilkokul 3. sınıfa giderken annesinin kendisine 'Oğlum tabelaları okuyamıyorum bana okuma yazma öğret" dediğini belirtti. Mehmet Çetin Duruk, "Annem Antalya Akseki İlçesi'nde tanınmış ailelerinden 8 çocuğundan birisi olarak dünyaya gelmiş.







1946 yılında gerçek bir vatansever olan babam Ömer Duruk ile evlenmiş. Babamın ticaret hayatında üretim ve ticaretinde büyük destek vermiş. Benimle birlikte üç oğlunu en iyi şekilde yetiştirmek için mücadele verdi. Ben ilkokul üçüncü sınıfındayken bana 'Oğlum dışarıya çıktığımda tabelaları okuyamıyorum. Zamanında okumak istedim babam kız çocuğu diye beni okutmadı. Bana okulda ne öğreniyorsan bana da öğret dedi. Okumaya hasret anneme okuma yazmayı öğrettim." diye konuştu.





DAİRELERİNİ SATTI OKUL YAPTIRDI



Babasının da hayırsever bir iş insanı olduğunun altını çizen Dr. Mehmet Çetin Duruk şöyle devam etti: "Akseki, Beyşehir, Konya, Bursa ve İstanbul'da sanayi ve ticari alanında bir çok şirket kurdu. Binlerce çalışanı var. Askeri tesis, okullar, öğrenci yurtları, hastane, camiler ve birçok sosyal amaçlı yapılar yaptırıp bağışladı. En büyük hayır için yaptırdığı şu anda annemizi son yolculuğuna uğurladığımız Ataköy'deki Ömer Duruk Camii'ni yaptırdı.



Annem de babam öldükten sonra kendisine miras kalan 50 evi satarak çocukken kendisine eğitim imkanı verilmemesine üzülerek en büyük hayali olan kız çocuklarının eğitim öğretim alacağı ve kendi ayakları üzerinde durup meslek sahibi olacakları bir okul yaptırmak istedi. Annem bu büyük hayalini gerçekleştirerek babamdan kendisine kalan 50 evi satarak 10 milyon dolar harcayarak Büyükçekmece'de bin 200 kızın okuyacağı Türkiye'de bir ilk olacak fırıncılık ve pastacılık bölümlerinin olduğu labaratuvarlarının bulunduğu Kız Meslek Lisesini kurdu."





"O, BİR ASIR YAŞAYAN BİR MELEKTİ"



"Özellikle kız çocuklarının bu okulda eğitim öğretim alıp mesleki eğitimden geçerek kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmaları ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları en büyük arzusuydu. Okulda kız öğrencileri hem mesleki eğitim alıyorlar hem de sektörde aranan eleman ihtiyacını karşılayıp sektöre ürün sağlayarak döner sermayeden gelir elde ediyorlar. Okuldan mezun olduktan sonra yüksek fiyatlarla işlerini kurup veya çalışma ortamına sahip oluyorlar.



Türkiye'nin ender proje okullarından bir tanesi Bu okul geçtiğimiz yıl gıda ve otel hizmetleri bölümünde döner sermaye cirosuyla Türkiye birinciliğini elde etti. Bizde şirketlerimizde yüzde 50'den fazla kadın çalıştırıyoruz. Mezun olan öğrencilerin yüzde 90'ısanayi ile işbirliği sayesinde sektöre katılıyor. Babamın ölümünden sonra annem eğitim ve öğretim kurumlarına ve camilere sosyal donatılara yardımda bulunurdu. O bir asır yaşayan bir melekti. Onu okuma imkanı sağladığı kız öğrencileriyle cennetine uğurladık" dedi.