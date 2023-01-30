Asker uğurlama magandaları

Her celp döneminde olduğu gibi yine asker uğurlama eğlenceleri başladı. Bazı eğlenceler kontrolden çıkarak kavgalara, ateşli silahlarla tehlikeli olaylara sahne oldu.İstanbul'da düzenlenen asker uğurlama eğlenceleri aşina görüntülere sahne oldu. Kâğıthane'nin Çağlayan, Harmantepe, Gültepe, Çeliktepe, Nurtepe ve Hamidiye mahallelerinde toplanan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde oynayarak çevreye rahatsızlık verdi. Ellerinde meşaleler olan bazı gençler ise tehlikeli danslarıyla adeta yürekleri ağza getirdi. Çağlayan'da düzenlenen eğlencede ise husumetli iki grup tekme tokat birbirine girip ortalığı ayağa kaldırdı. Tehlikeli eğlencelerini cep telefonlarıyla kaydeden gruplar bir de sosyal medyada paylaştı.Büyükçekmece'de de magandalar asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşürüp peş peşe havaya ateş etti. Olay dün akşam saatlerinde Celaliye Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşlarını vatani görevini yapmak için uğurlayan gençler hem tüfekle hem de seyir halindeyken tabancayla ateş etti. Görüntülerin devamında ise yine aynı grubun trafikte tehlikeli hareketler sergileyip güvenliği de tehlikeye soktuğu görüldü. Yaşanan anlar gençler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Pompalı tüfekle bir gencin ateş etme görüntüsünde ise yanındaki arkadaşlarının 'Eve doğru ateş etme' diyerek uyarıda bulunduğu da görülüyor. Sakarya'da bir asker eğlencesinde ise pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açıldı. Bu kadarına da pes dedirten asker eğlencesi Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Asker eğlencesi için toplanan gençler, ellerine aldıkları pompalı tüfekler ile art arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi. Yaklaşık 10 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.