MSÜ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile MSÜ başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

2026-MSÜ süreci için geri sayım hızlandı. 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, adayların hazırlık planlarını şekillendirecek tarihler paylaşıldı. Ocak ayında başlayacak olan başvuru maratonunun ardından adaylar, Mart ayının ilk gününde ter dökecekler. Süreç, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak müracaatlarla başlayacak. İşte, MSÜ başvuru ve sınav takvimi:
ÖSYM 2026 sınav takvimi kapsamında açıklanan tarihlere göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.