Askerlik ve doğum borçlanması değişti! 2026 Asgari ücretle en düşük borçlanma tutarı ne kadar oldu?

Askerlik ve doğum borçlanması tutarları, asgari ücretteki artışla birlikte 2026 yılında yeniden belirlendi. Emeklilik planı yapan vatandaşlar, SGK prim ödemeleri için güncel hesaplamalara yöneliyor. 2026 Ocak zammı sonrası oluşan yeni tablo, borçlanma yoluyla prim kazanmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.İşte, 2026 askerlik ve doğum borçlanması hesaplama işlemlerine dair merak edilenler…
Net asgari ücret 28 bin 75 TL , brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Yüzde 27 artış yapıldı.
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en düşük):
Mevcut tutar 277,20 TL → %27,01 zam sonrası 352,07 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en düşük):
Mevcut tutar 8.319,97 TL → %27,01 zam sonrası 10.567,19 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en yüksek):
Mevcut tutar 2.080,00 TL → %27,01 zam sonrası 2.641,81 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en yüksek):
Mevcut tutar 62.405,63 TL → %27,01 zam sonrası 79.261,39 TL