ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA! MSB ile Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

Binlerce yükümlünün merakla beklediği askerlik yerleri bugün belli oluyor. MSB tarafından duyurulan takvime göre 2025 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları 27 Ekim'de erişime açılacak. Binlerce kişi e-Devlet'te "Askerlik yerleri sorgulama" ekranını ziyaret ediyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı bağlantısı ve detaylar...
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sevk tarihleri ise sınıflandırma sonucuna göre belirlenecek.
Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.
1-) www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
2-) Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.
3-) "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.