Giriş Tarihi: 27.10.2025 06:35

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA! MSB ile Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

Kasım celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin beklediği gün geldi. Askerlik yerleri 27 Ekim 2025 itibarıyla açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2025 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Binlerce yükümlünün merakla beklediği askerlik yerleri bugün belli oluyor. MSB tarafından duyurulan takvime göre 2025 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları 27 Ekim'de erişime açılacak. Binlerce kişi e-Devlet'te "Askerlik yerleri sorgulama" ekranını ziyaret ediyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı bağlantısı ve detaylar...

ASKERLİK YERLERİ BUGÜN BELLİ OLUYOR!

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sevk tarihleri ise sınıflandırma sonucuna göre belirlenecek.

Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

1-) www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

2-) Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

3-) "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU!

MSB'nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 6 Kasım 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Aralık 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 8 Ocak 2025

