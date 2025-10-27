ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA! MSB ile Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ BUGÜN BELLİ OLUYOR!

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sevk tarihleri ise sınıflandırma sonucuna göre belirlenecek.

Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.