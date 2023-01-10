Aşkın, sevginin ve vefanın belgeseli

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde yaşayan ve 35 yıllık evli olan İbrahim (81) ve Ayşe Deniz (71) çiftinin çocukları olmadı. Zorlu yaşam koşullarını birbirlerine tutunarak aşan çiftten Ayşe Deniz felç geçirdi. 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 10 gün süren cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında, evine yaklaşan alevleri fark eden İbrahim Deniz, felçli eşini kurtarmak istedi. Ancak dışarı dahi çıkaramadı.Alevler hızla yaklaşırken eşinin çaresizliğini gören Ayşe Deniz, "Beni bırak, sen canını kurtar" dedi. İbrahim Deniz ise eşinin tüm ısrarına rağmen "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" yanıtını verdi. Çift, umutsuzca ölümü beklerken, İbrahim Deniz evlerinin önüne gelen tanımadığı bir kişinin, "Amca seni kurtaracağım" dediğini duydu. Deniz ise "Ben canımı kurtarırım, sen felçli hanımımı kurtar" diye seslendi. O gizli kahraman ise ikisini de yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Alevler sönünce geri dönen Deniz çifti, evlerini harabeye dönmüş halde buldu.Yanan bölgeyi incelerken Deniz çiftinin harabe evde kaldığını gören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Burada kalamazsınız. Eviniz başınıza yıkılacak" dedi. Deniz çifti ise gidecek başka bir yerleri olmadığını söyledi. Bunun üzerine çifte bir konteyner verdiren Kurum, evi de 19 günde yeniden yaptırarak, eşyalarını da alıp teslim etti. Aşkın, sevginin ve vefanın en güzel örneği bu yaşanmış hikâye, belgesele dönüştürüldü. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından "O yangında eşini bırakmadı. Bizde onu bırakmayız" başlığıyla paylaşılan belgeselde, Bakan Kurum'un ve İbrahim Deniz'in sözleri izleyenlerin gözlerini yaşarttı. İbrahim Deniz, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Murat Kurum benim manevi oğlum oldu" dedi