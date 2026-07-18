Aslı Baykal’dan cenaze töreni sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e gönderme: En önde yer alanlar...

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da yaşamını yitirmişti. Olcay Baykal'ın cenaze töreni Ankara Karşıyaka Camii'nde gerçekleştirildi. Tören alanına erken gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre partililerle sohbet etti. Sonradan gelen Özgür Özel ise hızlı ve soğuk bir şekilde Kılıçdaroğlu ile tokalaştıktan sonra safta kendisi için ayrılan noktaya geçti.

ÇELENK KRİZİ

Cenaze törenine damga vuran diğer bir detay da iki ismin gönderdiği çelenkler oldu. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in tören için hazırlattığı çelenklerin üzerinde "CHP Genel Başkanı" yazması dikkat çekti.

ASLI BAYKAL'DAN ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME!

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iki isme dikkat çeken bir göndermede bulundu. Aslı Baykal, "İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor. Vefa; kalabalıkların önünde görünmek değil, kimsenin görmediği zamanlarda yanında olabilmektir." dedi.

Aslı Baykal şu sözleri kullandı:

Peygamber Efendimiz, gösterişi "gizli şirk" olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor.

Dün annem Olcay Baykal'ı son yolculuğuna uğurladık.

Acı, insanın çevresini sessizce tanıtır.

Dün annemi uğurlarken bunu bir kez daha gördüm. Biz annemle birlikte yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, ne kapımızı çalan, hatta kimi zaman bizi inciten insanların, en önde yer alışını izledim.

İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor.

Vefa; kalabalıkların önünde görünmek değil, kimsenin görmediği zamanlarda yanında olabilmektir.

Annem bunu hayatı boyunca yaşayarak gösterdi. Gösterişten uzak durdu. Makamlara değil, insanlığa değer verdi. Sessiz ama onurlu bir hayat yaşadı.

Onu uğurlarken bir kez daha anladım ki; samimiyetin kameralara ihtiyacı yoktur. Gerçek vefa objektiflere değil, hatıralara yansır.

Rabbim anneme rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.