Aslı’mı yitirdim Özgecan’ım yaşasın

7 YILLIK evli Hasibe Tutuş (25) ile dönerci ustası Serkan Tutuş'un (30) 3 yıl önce dünyaya gelen ikinci çocukları Aslı Reyyan'a daha 10 günlükken SMA tanısı konuldu. Tutuş ailesi kısa bir süre sonra Aslı Reyyan'ı kaybetti. Ailenin 2.5 ay önce Özgecan adlı bir kızı daha dünyaya geldi. Ancak Özgecan'a da SMA teşhisi konulmasıyla çiftin yüreğine ikinci kez ateş düştü. Özgecan'ın gen tedavisi olması için süre daralırken kızının gözü önünde erimesini çaresizce izleyen baba Serkan Tutuş, "Ben bugüne kadar açlıktan ölsem bile çevremden bir kuru ekmek istemedim. Ama Özgecan'ım için çaresizce herkesten yardım istiyorum. SMA'dan bir yavrum öldü, şimdi ikinci yavrum da SMA'lı. Aslı'mı yitirdim ne olur Özgecan'ım yaşasın" dedi. Serkan Tutuş, yardım kampanyası düzenleyebilmek için İstanbul Valiliği'nin kapısını çaldıklarını, izin çıkar çıkmaz kampanyaya start vereceklerini ifade etti.
'BIR BABA EVLADINA ALIŞMAKTAN KORKAR MI?'
BABA Serkan Tutuş'un "Bir baba evladına alışmaktan korkar mı? Ben alışmaktan korkuyorum. Çaresizlikten yemek yiyemiyorum. 2.5 ayda 15 kilo verdim. Allah'a hiç isyan etmedim, Allah her şeyin hayırlısını bilir. Mücadele etmeyi bırakmayacağım" sözleri yürekleri dağladı.