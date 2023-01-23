Aslı’ya çarpan aracın sürücüsüne 1 yıl hapis istemi

'SİNYAL VERMEDEN ARACINI ÖNÜME KIRDI'

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki evinde tedavisi süren Aslı Ece Ersoy, kaza nedeniyle çok ağır ve acılı bir dönem geçirdiğini söyledi. Ersoy, "İşe gittiğim sırada döner kavşakta orta şeritteki hafif ticari araç sola dönmek isterken bir anda aniden önüme kırdı. O sırada herhangi bir sinyal vermedi. Sonrasında kaza gerçekleşti. Kaza sonucunda hastaneye kaldırıldım. Yoğun bir tedavi sürecim oldu. Yoğun bakımda yaklaşık 20 gün kaldım. Çok ağır ve acılı günler geçirdim. Halen daha acılarım devam ediyor. Fizik tedavi alıyorum. Şu an tam olarak yürüyemiyorum. Kemikler kaynadıkça tekrar yürüyebileceğim. Sol elimi kullanamıyorum. Ameliyatta ödem oluştuğu için sol kolumdaki sinir çalışmıyor, omurgamdaki kırıklardan dolayı çok ağrı yaşıyorum. Bugüne kadar 4 ameliyat geçirdim" diye konuştu. İsmail T.'nin yargılanmasına mayıs ayında başlanacak.