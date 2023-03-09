Asrın felaketinde hayatlarını kaybettiler! Üçüzleri deprem ayırdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, üçüzler Harun, Muhammed Ali ve Nisan Hortum'u ayırdı. Gül ve Doğan Hortum, 5 yıl süren tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdikleri üçüz çocukları Harun, Mahammed Ali ve Nisan ile oturdukları binanın depremde çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Harun ve Muhammed Ali, babaları Doğan Hortum ile hayatını kaybetti. Nisan ise annesi ile birlikte enkazdan sağ çıkarıldı.





Depremde evleri ağır hasar gören ancak kuzeni Doğan Hortum ile üçüz yeğenlerinden 2'sini kaybetmenin acısıyla kalp rahatsızlığı geçiren Bereket Belge, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kalp ameliyatı olan Bereket Belge, eşi ve 4 çocuğuyla depremden sağ kurtulduklarını, kuzeni ve yeğenleri ile birçok akrabasını kaybettiğini söyledi. Belge, "12 yaşındaki üçüz yeğenlerimden Harun ve Muhammed Ali Hortum, babaları ile hayatını kaybetti. 5 yıl sonra çocukları oldu. Biz öyle bağlıyız ki birbirimize onların yanına gitmeye kalktık, gidemedik. Sonra kuzenim ve 2 yeğenimin öldüğünü öğrendik" dedi.





Bereket Belge'nin eşi Ceylan Belge de "Bir günde 20, 25 cenaze gördünüz mü? Biz her gün 20, 25 cenaze gömdük köyde" diye konuştu.