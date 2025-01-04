Asrın felaketinin merkez üssündedepremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor





"DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR BAŞARI"



Nihat Doğan ise konutların kendisine 5 yıldan önce çıkacağını düşünmediğini ama 1 yılda tamamlanınca çok şaşırdıklarını dile getirdi: "İnsanlığın gördüğü en büyük afetlerden biriydi. Vatandaşları bir an önce evlerine yerleştirebilmek için çok hızlı hareket edildi. Bu kadar hızlı olacağını biz tahmin etmiyorduk. 1 yıl içerisinde biz gelip sıfırdan evimize yerleşebiliyorsak bu sadece Türkiye için değil dünya çapında büyük bir başarıdır. Depremle birlikte yıkılan ne kadar hayaller varsa bir yıl içerisinde çıkan evlerle yeniden hayata başlamanın umudu içimizde yeşerdi. Burası bizim umutlarımızın yeniden yeşerdiği, filizlendiği bir yer oldu"