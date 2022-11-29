Assassins Creed Valhalla Sistem Gereksinimleri – Assassin’s Creed Valhalla Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Viking temalı bir macera olan Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri nelerdir diyen insanlar vardır. Bilgisayar oyunlarının başından kalkamayanlar, Assassin's Creed Valhalla önerilen minimum sistem gereksinimleri neler diye sorar. Donma gibi problemler yaşamak istemeyenler, Assassin's Creed Valhalla PC kaldırır mı sorusuna yanıt arar. Bu nedenle, Assassin's Creed Valhalla kaç GB ram istiyor sorusu önemlidir. Peki Assassin's Creed Valhalla kaç GB yer kaplar. Sistem için neler gerekir?

Assassin's Creed Valhalla Sistem Gereksinimleri Neler?

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve yayınlanan Assassin's Creed Valhalla, tematik bir bilgisayar oyunu olmasıyla dikkat çeker. Konusuna bakıldığında, 873 yılında Vikinglerin İngiliz işgaline karşı mücadelesinin ele alındığı görülür. Tarihi bir olayın dijital dünyaya taşınması birçok oyuncu için heyecan vericidir. Eivor, Tapınak Şövalyeleri ve Suikastçı Kardeşliği'nin arasındaki mücadeleye karşı savaşan ana karakterdir. Oyuncunun yapması gereken ise bir Viking akıncısı olan Eivor'a komut vermektir. Milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanan bu dijital oyunu indirmek için bazı sistem gereksinimlerine ihtiyaç vardır. Ek olarak, birçok oyuncu tarafından merak edilen nokta ise oyunun fiyatıdır. Assassin's Creed Valhalla'nın fiyatı ve sistem gereksinimleri ise şunlardır:

Minimum Sistem Gereksinimleri ( 1080p 30 FPS Düşük Ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz / Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz

Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 GB / Nvidia GeForce GTX 960 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 50 GB

DirectX: DirectX 12

Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p 30 FPS Yüksek Ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 GHz / Intel i7 – 4790 – 3.6 GHz

Ekran Kartı: AMD RX 570 – 6 GB / Nvidia GeForce GTX 1060 – 6 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 50 GB

DirectX: DirectX 12

1080p 60 FPS Yüksek Ayarlar

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz / Intel i7-6700 – 3.4 Ghz

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Ekran kartı: AMD Vega 64 – 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

Depolama: SSD (50 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

DirectX: DirectX 12