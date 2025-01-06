Assos kazılarından Osmanlı Hamamı çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içinde kalan Assos'ta, erken Osmanlı dönemine ait hamam bulundu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Bu hamam, gerek 'cehennem' dediğimiz alttan ısıtma sistemleri, gerekse suyun kullanılması gibi bütün bu teknik konuların çok iyi anlaşılmasına imkân veren bir örnek. Hamamın, özellikle erken dönem Osmanlı mimarisi örnekleri için küçük ama oldukça iyi korunmuş bir örnek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.