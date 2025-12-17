Astsubay Eren Maraz son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 17.12.2025 21:03

Astsubay Eren Maraz son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale’de Çanakkale 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevliyken vefat eden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Eren Maraz için Nur Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Düzenlenen törenle Eren Maraz, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Astsubay Eren Maraz son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazına Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başta olmak üzere askeri yetkililer, kamu kurumlarının temsilcileri, silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nur Camii ve avlusu cenaze nedeniyle dolup taşarken, kılınan namazın ardından helallik alındı.

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, merhum astsubayın ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Silah arkadaşları Eren Maraz'ı gözyaşlarıyla uğurladı. Vali Mehmet Makas, cenaze namazının ardından merhumun ailesine taziye dileklerini ileterek başsağlığı diledi. Makas, vefat eden astsubaya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Eren Maraz, kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedilmek üzere toprağa verildi.

Astsubay Eren Maraz son yolculuğuna uğurlandı
