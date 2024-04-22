Astsubay, kazada hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Alibey Mahallesi'nde Şerafettin Elçi Caddesine doğru seyir halinde olan Berat G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı cip, kavşaktan çıkan Halil Kurt yönetimindeki 06 BRY 645 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada Astsubay Halil Kurt hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kurt'un ALES sınavına girmek için Cizre'ye giderken kazanın olduğu öğrenildi.Denizli'de bariyerlere çarpan motosiktletin sürücüsü Hakan Gümüş (24) hayatını kaybetti.