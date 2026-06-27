Aşure bereketi paylaşıldı

İstanbul'da Muharrem ayının gelişiyle birlikte paylaşıma ve birliğe sahne olan geleneksel aşure dağıtım etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildi. Fatih, Ümraniye ve Bahçelievler belediyeleri, düzenledikleri programlarla on binlerce vatandaşı aynı kazanın bereketinde buluşturdu. Fatih'te bu yıl 30'uncusu düzenlenen Geleneksel Aşure Günü Etkinliği; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı Esnafları Derneği iş birliğiyle Eminönü Yeni Camii avlusunda yapıldı. 5 dev kazanda hazırlanan 20 bin kişilik aşure, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte söz alan Abit Demir (19), "Eminönü'nde gezerken insanların toplandığını görünce ben de aşure yemeye geldim. Aşureyi çok beğendim" derken İzmit'ten gelen Esmanur Keleşoğlu (23) ise "Hoşumuza gitti. Tadı da çok güzel. Emeği geçen herkesin eline sağlık, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

AYNI KAZANDA, AYNI GÖNÜLDE

Ümraniye Belediyesi ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda 20 bin kişiye aşure dağıttı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Vatandaşlarımızla her sene buluşuyoruz. Diğer mahallelerimizde de camilerimiz ve Millet Bahçelerimizde aşure dağıtımı devam edecek. 20 bin vatandaşımıza aşure dağıttık; inşallah diğer yerlerde de 45 bin dağıtıp 65 bine yakın aşure dağıtmış olacağız. Bütün kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Muharrem ayı çok önemli bir ay; Hicri ayların başlangıcı ve geçmişte çok önemli hadiselerin olduğu bir ay. Ben bu ayda da tevekkülü ve duayı bırakmayalım" dedi.



KARDEŞLİĞİ TEMSİL EDİYOR

BAHÇELİEVLER Belediyesi de aşure geleneğini unutmadı. Mehdiye Camii avlusunda aşure kazanları kaynadı. Vatandaşlara aşure ikram eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, şu değerlendirmelerde bulundu: "Muharrem ayı, bizlere sabrı, paylaşmayı, kardeşliği ve birliğimizi hatırlatan mübarek bir aydır. Aşure ise farklı tatların aynı kazanda buluşarak berekete dönüşmesidir. Bu yönüyle aşure, toplumumuzun zenginliğini, birlikte yaşama kültürümüzü ve kardeşliğimizi en güzel şekilde temsil eder. Bu güzel geleneği yaşatmak, komşularımızla aynı sofranın bereketini paylaşmak ve gönüllerimizi aynı muhabbet etrafında buluşturmak istedik. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."