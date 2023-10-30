Ataköy’de maskeli silahlı gasp: 14 milyonu alıp kaçtılar

Silahlı ve maskeli gasp dehşeti saat 11.30 sıralarında Ataköy 5. Kısımda meydana geldi. Kapalı Çarşıda dövizcilik yaptıkları öğrenilen O.Ç., A.Ç., S.K. ve İ.D., araç içerisinde Ataköy 5. Kısımda bulunan bir bankaya yaklaşık 14 milyon değerindeki dolar ve euroları yatırmaya geldi.
Paraları bagajda tutan kuyumcular araçtan inip bankaya yöneleceği sırada kimliği belirsiz maskeli 4 şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlama sonrası araçtan inen şüpheliler yaklaşık 14 milyon değerindeki dolar ve euroların bulunduğu iki çantayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.