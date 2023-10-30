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Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:05 Son Güncelleme: 30.10.2023 15:30

Ataköy'de maskeli silahlı gasp: 14 milyonu alıp kaçtılar

Ataköy'de bankaya para yatırmaya gelen 4 dövizci silahlı gaspa uğradı. 4 kişi maske ve otomatik silahlarla bir aracın içinde gelen şüpheliler dövizcilerin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Yaklaşık 14 milyon değerindeki dolar ve euroları alıp kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken dövizcilerden biri de yaralandı.

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Ataköy’de maskeli silahlı gasp: 14 milyonu alıp kaçtılar

Silahlı ve maskeli gasp dehşeti saat 11.30 sıralarında Ataköy 5. Kısımda meydana geldi. Kapalı Çarşıda dövizcilik yaptıkları öğrenilen O.Ç., A.Ç., S.K. ve İ.D., araç içerisinde Ataköy 5. Kısımda bulunan bir bankaya yaklaşık 14 milyon değerindeki dolar ve euroları yatırmaya geldi.

Paraları bagajda tutan kuyumcular araçtan inip bankaya yöneleceği sırada kimliği belirsiz maskeli 4 şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlama sonrası araçtan inen şüpheliler yaklaşık 14 milyon değerindeki dolar ve euroların bulunduğu iki çantayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurşunlama sonucu araç içerisindeki dövizcilerden O.Ç. yaralandı ve tedavisi için Samatya Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 3 şüphelinin durumunun iyi olduğu ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Silahlı saldırganların gaspta 3 otomatik ve 1 yarı otomatik silah kullandığı tespit edilirken olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde ve şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Ataköy'de maskeli silahlı gasp: 14 milyonu alıp kaçtılar
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