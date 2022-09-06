Atanma sevinci de hayalleri de yarım kaldı

Isparta'dan ilk görev yeri Erzurum'a giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Özge Kılıç'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Genç öğretmenin atandığını öğrendiğinde arkadaşı ile mutluluğunu paylaşıp "Şoktayım" yazdığı ortaya çıktı.Isparta'da yaşayan 25 yaşındaki Özge Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamalarında Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesi'ndeki okula okul öncesi öğretmeni olarak atandı. Babası Hüseyin Kılıç ve öğretmen ablası Gaye Yavuz ile birlikte iki gün önce ilk görev yerine gitmek için yola çıkan Kılıç'ın bulunduğu araç, Hınıs ilçesinde kontrolden çıkıp takla attı.Kazada Özge Kılıç hayatını kaybetti, aracı kullanan babası ile ablası yaralandı. Milli eğitim camiasını yasa boğan ölüm ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sosyal medya hesabından genç öğretmen için başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Kazadan yaralı kurtulan baba Hüseyin Kılıç ve abla Gaye Yavuz, Erzurum'da gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. Genç öğretmen gözyaşları arasında memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.Atandığı için çok mutlu olan Özge Kılıç'ın yakın arkadaşlarından olan Hande Sarığlan'a Whatsapp üzerinde atanma belgesini gönderip, "Atandım kanki, birazdan yola çıkacağım. Şoktayım, kendimde değilim" yazarak mutluluğunu dile getirdiği ortaya çıktı. Mesajda Kılıç'ın, arkadaşının "Hayırlı olsun" yazması üzerine, "Darısı sizin başınıza" temennisinde bulunduğu belirtildi.ÖzgeKılıç'ın Trabzon'da 2 yıl önce özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi. İlk atama yerine giderken hayatını kaybeden Kılıç'ın ismi ise atandığı Kongor İlkokulu'na verildi. Okulun tabelası "Özge Kılıç İlkokulu" olarak değiştirildi.Öğretmen Özge Kılıç'ın babası Hüseyin Kılıç, "Kızım pazartesi okulda görevine başlayacaktı. Özge, ablası ve ben yola çıktık. Üçümüzün de şoförlüğü vardı. Değişe değişe Isparta'dan Erzurum'a kadar geldik. Sonra bir anda araç yoldan çıktı. Varacağımız yere 30 kilometre kalmıştı. Kazada Özge dışarı fırlamış. Biz yaralandık ama Özge'yi kaybettik. Geçen yıl girdiği KPSS puanı ile son atamalarda atanması çıktı. Hepimiz çok mutlu olmuştuk. Özge çok istiyordu. Hayatını öğretmenliğe adamıştı. Çok güzel hayalleri vardı. Takdiri ilahi. Allah nasip etmedi. Atandığı okula isminin verilmesi çok ince bir davranış oldu. Kimler düşündüyse Allah razı olsun" dedi.