Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:39 Son Güncelleme: 16.07.2026 14:45

Ataşehir'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı: O anlar kamerada

Ataşehir ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA Yaşam
Ataşehir’de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı: O anlar kamerada
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Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir Büyükbakkalköy yolu Ayazoğlu Caddesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ataşehir'de İETT otobüsü alev topuna döndü: O anlar kamerada

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ATAŞEHİR

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Ataşehir'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı: O anlar kamerada
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