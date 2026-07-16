Ataşehir’de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı: O anlar kamerada

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir Büyükbakkalköy yolu Ayazoğlu Caddesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.