Ataşehir’deki park yeri cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli terzi tutuklandı

Ataşehir'de dün yaşanan korkunç olayda, park yeri nedeniyle sık sık tartışan apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş ve bina girişinde terzilik yapan Sadık U. arasında çıkan tartışma kanlı bitmiş, tabancasını alan terzi, Eyüp Demirtaş'ı 3 kurşunla yaralamıştı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli terzi Sadık U. Gözaltına alınırken yaralanan yönetici Eyüp Demirtaş ise hayatını kaybetmişti.

"ÖNCEDEN DE HUSUMETİMİZ VARDI"

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli terzi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik sorgusunda kendisini koruma amaçlı hareket ettiğini söyleyen şüpheli, hayatını kaybeden Eyüp Demirtaş ile önceden de husumeti olduğunu ileri sürdü.

ŞÜPHELİ TERZİ TUTUKLAND

Şüpheli terzi ifadesinin devamında " Olaydan önce komşumla çay içiyordum. Dışarı çıktım, şahıs uyuşturucunun etkisinden kaynaklı normal değildi. İki kurşun yedi ayaklarından. Durdurmak amaçlı ateş ettim. Şahıs devamlı bıçak taşırdı. Beni de tehdit etti" şeklinde konuştu. Hakimlik şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.