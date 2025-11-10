Haberler Yaşam Haberleri Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ziyaretçi akınına uğradı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon ziyaretlerinde üç kez konakladığı tarihi Atatürk Köşkü, 10 Kasım’da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şehrin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin ziyaretçi, Ata’ya duydukları saygı ve sevgiyi bir kez daha gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ücretsiz ziyarete açılan Atatürk Köşkü, ziyaretçi akınına uğradı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde adeta dolup taşan tarihi köşkü, gün boyunca yaklaşık 5 bin vatandaş ziyaret ederek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gören köşkte ziyaretçiler, Atatürk'ün Trabzon'a geldiğinde kullandığı odaları gezerken duygusal anlar yaşadı.

TRABZON ATASINA SAHİP ÇIKIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Atatürk Köşkü'nde 10 Kasım'da yaşanan yoğun ilginin Trabzon halkının Atatürk'e duyduğu derin sevgi ve bağlılığın bir göstergesi olduğu vurgulanarak, "Trabzon halkı, her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Ata'sını büyük bir vefa ve minnetle andı. Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde üç kez konakladığı tarihi köşkü 5 bine yakın hemşehrimizin ziyaret etmesi, Cumhuriyetimizin kurucusuna duyulan sevginin ve Trabzon'un Atatürk'e olan derin bağlılığının göstergesidir" denildi.

