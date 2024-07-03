Atatürk’ün sevdiği şarkılar Köşk’te seslendiriliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılmasına önemli katkıda bulunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin bir bölümünü yazdığı yer olarak bilinen, Trabzon'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Atatürk Köşkü'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi farklı bir etkinliğe imza attı. Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bando ve mehter ekibi tarafından ziyaretçilere dinletilmeye başlandı. Her hafta çarşamba günü saat 13.00'da başlayan müzik dinletisinin ilkine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Köşk'ü ziyarete gelen misafirler, bando ve mehter ekibinin sunduğu müzik dinletileriyle tarihi bir atmosferde unutulmaz anlar yaşadı.

TARİHİ ATMOSFERE KATKI SAĞLIYOR

Şarkılara eşlik eden ziyaretçilerden Turhan Eymen Birinci, müzik dinletisinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Atatürk'ün sevdiği şarkıları Köşk'te canlı olarak dinlemek büyük bir keyif. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bu atmosferi bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum" dedi. Sakarya'dan Trabzon'a gelerek Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden Ülkü Akbulak, "Atatürk'e saygımız ve sevgimiz sonsuz. Burası görülmeye değer. Müzik dinletisi de yorgunluğumuzun üzerine iyi geldi. Atatürk'ü kendi sevdiği şarkılarla anmak çok güzel. Özel bir konser tadında, orkestra olarak ses tonu olarak çok güzel. Hem ziyaret hem müzik ziyafeti daha ne olsun. Böyle bir etkinlikte emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu. Zehranur Yanılmaz ise, "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Orkestra başarılı. Bizi eskilere götürüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e bu farklı havayı bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Bir tarafta tarihin kokusu, diğer tarafta dinlemeye doyamayacağımız Atatürk'ün de çok sevdiği şarkılar var. Muhteşem bir his, çok keyif aldık" ifadelerini kullandı.