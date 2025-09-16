Athletic Bilbao - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında muhtemel 11’ler

Athletic Bilbao ile Arsenal arasında gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında oynanacak bu dev mücadelede iki ekip de galibiyetle başlamak isteyecek. Bilbao, San Mamés'te hem taraftarının desteğini arkasına alarak hem de uzun bir aradan sonra Avrupa'nın en büyük sahnesine adım atmanın verdiği heyecanla sahaya çıkacak. Arsenal ise istikrarlı formuyla dikkat çekiyor; eksiklerine rağmen hedefi galibiyet. İşte, Athletic Bilbao - Arsenal maçı muhtemel 11'ler:
Athletic Bilbao ile Arsenal arasındaki maç 16 Eylül 2025 Salı günü, Türkiye saatiyle 19:45'te başlayacak. Estadio de San Mamés maçın oynanacağı stat olurken, hakem koltuğunda Litvanyalı Donatas Rumsas'ın düdüğü başlama işareti olacak.