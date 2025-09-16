Haberler Yaşam Haberleri Athletic Bilbao - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında muhtemel 11'ler
Athletic Bilbao - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında muhtemel 11'ler

Athletic Bilbao sahasında Arsenal’i ağırlıyor; UEFA Şampiyonlar Ligi’ne geri dönüşünün coşkusunu yaşayan Bilbao ile geçen sezon final umutlarını taşıyan Arsenal arasında mücadelede, kenarda yapılacak taktik değişimler ve eksik oyuncular maçın kaderini belirleyebilir. İç saha avantajı, taraftar baskısı ve yıldızların performanslarıyla dolu bir karşılaşma izlenecek. Peki; Athletic Bilbao - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao ile Arsenal arasında gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında oynanacak bu dev mücadelede iki ekip de galibiyetle başlamak isteyecek. Bilbao, San Mamés'te hem taraftarının desteğini arkasına alarak hem de uzun bir aradan sonra Avrupa'nın en büyük sahnesine adım atmanın verdiği heyecanla sahaya çıkacak. Arsenal ise istikrarlı formuyla dikkat çekiyor; eksiklerine rağmen hedefi galibiyet. İşte, Athletic Bilbao - Arsenal maçı muhtemel 11'ler:

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao ile Arsenal arasındaki maç 16 Eylül 2025 Salı günü, Türkiye saatiyle 19:45'te başlayacak. Estadio de San Mamés maçın oynanacağı stat olurken, hakem koltuğunda Litvanyalı Donatas Rumsas'ın düdüğü başlama işareti olacak.

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Tabii Spor kanalından ekranlara gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 8 maçlık seride ilk maçlar bugün oynanıyor. Diğer karşılaşmalar da Tabii üzerinden takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER


Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz, Berenguer, Sancet, I. Williams, Guruzeta

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi; Nwaneri, Madueke, Eze; Gyökeres.

