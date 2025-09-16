Athletic Bilbao - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında muhtemel 11’ler

Athletic Bilbao ile Arsenal arasında gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında oynanacak bu dev mücadelede iki ekip de galibiyetle başlamak isteyecek. Bilbao, San Mamés'te hem taraftarının desteğini arkasına alarak hem de uzun bir aradan sonra Avrupa'nın en büyük sahnesine adım atmanın verdiği heyecanla sahaya çıkacak. Arsenal ise istikrarlı formuyla dikkat çekiyor; eksiklerine rağmen hedefi galibiyet. İşte, Athletic Bilbao - Arsenal maçı muhtemel 11'ler: