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Giriş Tarihi: 25.1.2025

Atıklarla puan kazan bedava alışveriş yap

Türkiye’nin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi kapsamında açılan özel marketlerde vatandaş getirdiği atık karşılığında kazandığı puanlarla alışveriş yapabiliyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Atıklarla puan kazan bedava alışveriş yap

Emine Erdoğan himayesinde 8 yıldır yürütülen ve Türkiye liderliğinde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin bir parçası olan 'sıfır atık market' uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Sıfır atık marketlere evlerinde biriktirdikleri atıklarla gelen vatandaşlar, görevlilere bu atıkları tarttırarak karşılığında verilen puanları kartlarına yüklettiriyor. Bu puanlarla sıfır atık marketteki temizlik ve hijyen ürünlerinden alabiliyor.

Uygulama için pilot ilçe seçilen Şanlıurfa Haliliye'de önceki gün 6'ncı sıfır atık marketi açıldı. Açılışa belediye görevlilerinin yanı sıra Birleşmiş Millet Kalkınma Programı yetkililerinden Monica Merino da katıldı.

Merino, "Türkiye'nin yürüttüğü bu çalışmalara çok değerli" dedi. Haliliye'de bu marketler ve sıfır atık toplama noktaları sayesinde yılda 450 ton geri dönüştürülebilir malzeme toplanıyor.

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Atıklarla puan kazan bedava alışveriş yap
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