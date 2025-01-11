Atların yolculuğu sanatla şekillendi: “Atlar da Kaderle Koşarlar” sergisi kapılarını açtı

Atların tarih boyunca insanlık için taşıdığı derin anlam, koleksiyoner Kemal Bilal Aydın'ın özenle hazırladığı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. "Atlar da Kaderle Koşarlar" adlı sergi, Rami Kütüphanesi Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.



DÜN, BUGÜN VE YARIN ANLATILIYOR

Sergi, Cahit Zarifoğlu'nun "Kuşlar da kaderle uçar" dizelerinden ilham alarak, atların kaderle koşan varlıklar olarak insanlık tarihindeki büyük yolculuğunu ele alıyor. Sergide, 15 sanatçının farklı üsluplarla yorumladığı eserler, insanın dününü, bugününü ve yarınını şiirsel bir anlatımla izleyiciye sunuyor. "Atlar da Kaderle Koşarlar" sergisi, 30 Ocak tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.