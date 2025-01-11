Haberler Yaşam Haberleri Atların yolculuğu sanatla şekillendi: “Atlar da Kaderle Koşarlar” sergisi kapılarını açtı
Giriş Tarihi: 11.1.2025 16:54 Son Güncelleme: 11.1.2025 19:30

Atların yolculuğu sanatla şekillendi: “Atlar da Kaderle Koşarlar” sergisi kapılarını açtı

Kutsal kitaplarda adı geçen, Türk tarihinde “Türk’ün kanadı” olarak nitelendirilen atlar, insanlığın hem fiziksel hem de manevi yolculuğunun bir sembolü olarak sanat dünyasına ilham kaynağı oldu. Atların insanlık tarihindeki derin anlamı, Rami Kütüphanesi’nde açılan “Atlar da Kaderle Koşarlar” sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. 15 sanatçının eserlerinden oluşan seçki, kader ve yolculuk temalarını ele alıyor.

SABAH
Atların yolculuğu sanatla şekillendi: Atlar da Kaderle Koşarlar sergisi kapılarını açtı

Atların tarih boyunca insanlık için taşıdığı derin anlam, koleksiyoner Kemal Bilal Aydın'ın özenle hazırladığı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. "Atlar da Kaderle Koşarlar" adlı sergi, Rami Kütüphanesi Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.


DÜN, BUGÜN VE YARIN ANLATILIYOR

Sergi, Cahit Zarifoğlu'nun "Kuşlar da kaderle uçar" dizelerinden ilham alarak, atların kaderle koşan varlıklar olarak insanlık tarihindeki büyük yolculuğunu ele alıyor. Sergide, 15 sanatçının farklı üsluplarla yorumladığı eserler, insanın dününü, bugününü ve yarınını şiirsel bir anlatımla izleyiciye sunuyor. "Atlar da Kaderle Koşarlar" sergisi, 30 Ocak tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atların yolculuğu sanatla şekillendi: “Atlar da Kaderle Koşarlar” sergisi kapılarını açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA