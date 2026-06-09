Atlas cinayetinde hesap vakti geldi

İstanbul Güngören
'de geçtiğimiz ocak ayında bir kafede 'Yan baktın' bahanesiyle 15 yaşındaki E.Ç. tarafından katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan
cinayetine ilişkin duruşma bugün 10.30'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Atlas'ın katil zanlısı E.Ç. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'nde 21 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkacak. Atlas Çağlayan, olay günü 20.20 sıralarında kardeşinin yanına gittiği kafede, 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tartışmada karnından bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından E.Ç. suç aletiyle yakalanmıştı. Öte yandan Atlas'ın ölümünün ardından ailesine tehdit mesajları da gelmiş, söz konusu tehditlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli tutuklanmıştı.