Atlas’ın annesi katile verilen cezaya isyan etti: Bu canilere çocuk demeyin

Türkiye'yi derinden sarsan Atlas Çağlayan (16) cinayetinin karar duruşmasında 15 yaşındaki Efe Çekli, "Ççocuğa karşı kasten öldürme", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Güngören'de 14 Ocak günü gittiği kafede, 'yan bakma' bahanesiyle Atlası'ı karnından bıçaklayıp ölümüne sebep olan Efe Çekli, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'nde 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla yargılandı. Dün düzenlenen karar duruşması öncesi Atlas'ın fotoğraflarının basılı olduğu tişörtler giyen vatandaşlar, 'Atlas için adalet' pankartları taşıdı. Anne Gülhan Ünlü, yaptığı açıklamada; "8 ay geçti. 8 ay boyunca ne gecemiz var ne gündüzümüz ne de uykumuz. Verilecek hiçbir ceza beni rahatlatmayacak ama en azından bu cezasızlık algısının ortadan kalkmasını istiyorum. İnfaz Kanunu'nda değişiklikler yapılsın. Bu canilerin, katillerin yatarları aldıkları ceza gibi olsun. Hâlâ bunlara çocuk diyorlar, anlayamıyorum. Silahtan, uyuşturucudan, torbacılıktan her şeyden bahsedene çocuk diyorlar" şeklinde konuştu.



Efe Çekli

YENİ YASADA CEZALAR AĞIR

Atlas Çağlayan'ın katili hakkında verilen kararın ardından yeni yürürlüğe giren Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) İnfaz Yasası gündeme geldi. Konuyu SABAH'a değerlendiren Avukat Ahmet Aslan, "Türk Ceza Kanunu'nun yaş küçüklüğüne dair 31. maddesinin ilk haliyle, 12-15 yaş grubundaki suçu işleyen çocuklar hakkında 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmetmek mümkündü. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen bu suça, eski düzenlemeye göre hüküm vermek gerek. Bu suçun cezası yeni düzenlemede 27 yıla kadar çıkabilir. Yeni yasal düzenlemeyle bu suçlar eski döneme nazaran çok daha ağır ve toplum vicdanını yaralamayan, kamuoyunu tatmin eden yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı.