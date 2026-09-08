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Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:38

Atlas'ın katili için hesap vakti: Karar duruşması görülecek

İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından 'yan baktın' bahanesiyle hayattan koparılan Atlas Çağlayan, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Atlas'ın katili E.Ç. için hesap vakti geldi. Mahkeme heyeti, 21 yıla kadar hapisle yargılanan E.Ç. için kararını verecek.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Atlas’ın katili için hesap vakti: Karar duruşması görülecek
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17 Yaşındaki Atlas Çağlayan, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören'de kardeşinin yanına gittiği kafede, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada karnından bıçaklanmış, hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayetin ardından E.Ç. ise suç aletiyle yakalanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı 15 yaşındaki E.Ç için hesap vakti geldi. 21 yıla kadar hapsi istenen E.Ç., saat 10.00'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLECEK

İlk duruşmada katil E.Ç. için duruşma savcısı mütalaasını sunmuş, esasa ilişkin mütalaasında çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından Sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün karar duruşması görülecek.

#ATLAS ÇAĞLAYAN #GÜNGÖREN

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Atlas'ın katili için hesap vakti: Karar duruşması görülecek
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