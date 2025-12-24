Atölye Modern’in üçüncü atölyesi “Günümüz Sanatı ve Yapay Zekâ” 8 Ocak 2026’da başlıyor!

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer, güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerindeki değişimleri ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.





"Yeni medya", "dijital sanat" ve "yapay zekâ" kavramlarına odaklanan seminer, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim biçimlerine etkilerini, sanatçının değişen rolünü ve sanatın deneyimlenmesindeki gelenek ve alışkanlıkları işliyor. Sekiz hafta boyunca devam edecek program, teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımaya ve yapay zekâyla sanat ilişkisini yorumlamaya odaklanıyor. Sanatın deneyimlenmesine dair geleneksel önyargıları ve bu önyargıları ortadan kaldıran yeni sanat üretimlerini güncel örnekler üzerinden inceliyor.

Seminerlerin tamamına katılanlara "Atölye Modern Katılım Belgesi" veriliyor!

Seminerler ücretli, katılım ise kontenjanla sınırlıdır. Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

