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Giriş Tarihi: 19.7.2024 13:23 Son Güncelleme: 19.7.2024 13:26

ATSO Başkanı Ali Bahar teknesinden düşerek hayatını kaybetti

Antalya Ticaret Odası Başkanı Ali Bahar Kemer ilçesinde geçirdiği deniz kazasında hayatını kaybetti. Ailesi ile birlikte kenedi teknesi ile gezintide bulunan Ali Bahar, Kemer açıklarında gezinti sırasında dengesini kaybederek tekneden düştü. Başını tekneni pervanesine çarpan Bahar, denizde kanlar içinde kaldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
ATSO Başkanı Ali Bahar teknesinden düşerek hayatını kaybetti

Kazayı görenler yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Bu sırada çevreden geçen tur tekneleri duruma müdahale etti. Tekne ile kıyıya çıkartılan Ali Bahar ambulans ile Kemer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2015 YILINDAN BUYANA OSB BAŞKANI İDİ

Evli ve 2 çocuk babası Ali Bahar 2015 yılından buyana Antalya Organize Sanayi Başkanı ve 3 yıldır Antalya Ticaret Odası Başkanlığı yapıyordu. Ali Bahar'ın deniz kazasında hayatını kaybetmesi iş ve siyaset dünyasında şok etkisi yarattı. Aile üyeleri ise yaşananlara innamak istemediklerini kaydettiler. Ali Bahar seramik sanatçısı Şebnem Bahar ile evli ve 2 çocuk babası idi.

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ATSO Başkanı Ali Bahar teknesinden düşerek hayatını kaybetti
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