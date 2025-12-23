Haberler Yaşam Haberleri ATV CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kanalı canlı izle şifresiz!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 21:04

ATV CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kanalı canlı izle şifresiz!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği dev derbi, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 23 Aralık tarihinde oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe–Beşiktaş maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Devlerin derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Peki, Fenerbahçe–Beşiktaş maçı ATV canlı izle linki…

ATV CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kanalı canlı izle şifresiz!
  • ABONE OL

ZTK kapsamında oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş karşılaşması öncesinde gözler ATV ekranlarına çevrildi. Sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, 23 Aralık tarihinde oynanacak derbinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını ve izleme detaylarını merak ediyor.İşte, Fenerbahçe–Beşiktaş maçı ATV canlı izle ekranı…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre dev derbinin programı şu şekilde netleşti:

Detay Bilgi
Maç Fenerbahçe - Beşiktaş (ZTK)
Tarih 23 Aralık 2025 Salı
Saat 20.30
Stadyum Chobani Stadyumu (Kadıköy)

ATV CANLI İZLE

ATV ekranlarında saat 20.30'da canlı yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

www.atv.com.tr/canli-yayin

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK
22.50 Kuruluş Orhan
01.30 Sonsuz Aşk/Yerli Sinema

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kanalı canlı izle şifresiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz