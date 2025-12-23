ATV CANLI İZLE MAÇ LİNKİ! Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kanalı canlı izle şifresiz!

ZTK kapsamında oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş karşılaşması öncesinde gözler ATV ekranlarına çevrildi. Sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, 23 Aralık tarihinde oynanacak derbinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını ve izleme detaylarını merak ediyor.İşte, Fenerbahçe–Beşiktaş maçı ATV canlı izle ekranı…
Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre dev derbinin programı şu şekilde netleşti:
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Fenerbahçe - Beşiktaş (ZTK)
|Tarih
|23 Aralık 2025 Salı
|Saat
|20.30
|Stadyum
|Chobani Stadyumu (Kadıköy)