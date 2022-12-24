AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları kaç günde açıklanır ve nereden öğrenilir?

SINAVA KATILIM HAKKINDA BİLGİLER

Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

24 - 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 04 - 05 Şubat 2023 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.