AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları kaç günde açıklanır ve nereden öğrenilir?

AUZEF final sınavları 24-25 Aralık tarihlerinde 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde düzenleniyor. Sınav sonuç tarihleri için AUZEF sınav takvimini inceleyen adaylar AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları kaç günde açıklanır ve nereden öğrenilir? İşte yanıtı!
AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 24-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. AUZEF final sınavına girecek olan öğrenciler AUZEF'in öğrenci sınav sisteminden final giriş belgelerini görüntüleyebilir.
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçlarının sınav sonrası yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AUZEF OTURUMLARI SAAT KAÇTA?
Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumları (1.ve 3. oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
SINAVA KATILIM HAKKINDA BİLGİLER
Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.
Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.
24 - 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 04 - 05 Şubat 2023 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.